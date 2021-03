Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms-Abenheim - Feuer zerstört Scheune

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 8 Uhr wurde in der Wonnegaustraße ein Gebäudebrand gemeldet. Die Bewohner des Anwesens wurden durch einen lauten Knall aus der angrenzenden Scheune aufmerksam und stellten den Brand im Heizungsraum im Erdgeschoss fest. Eigene Löschversuche scheiterten und das Feuer breitete sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr in dem Nebengebäude aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell