Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Vier Wahlplakate angezündet

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Brandstiftung an Wahlplakaten Tatzeit: 12.05.2019, 01:25 Uhr bis 01:40 Uhr Vier Wahlplakate im Gesamtwert von 60,- Euro zerstörten unbekannte Täter indem sie diese in Brand setzten. Die Täter entzündeten die Wahlplakate der Partei "Freie Wähler", welch im Bereich der Bahnhofstraße Höhe Haus Nr. 6 und 14 angebracht waren, auf nicht bekannte Weise. Die Plakate in der Größe 40 x 60 cm wurden ganz oder teilweise zerstört. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

