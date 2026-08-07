Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einbruch in Reinhardshagen um 22 Uhr: Kripo sucht Zeugen

Reinhardshagen (ots)

Reinhardshagen (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Donnerstagabend in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus in der Martin-Luther-Straße in Reinhardshagen-Vaake eingebrochen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, waren die Einbrecher über eine Tür eingestiegen, nachdem sie diese aufgehebelt hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Täter Schubladen und Schränke in mehreren Räumen nach Wertsachen, bevor sie mit erbeutetem Bargeld, einer Geldbörse und einem Tablet die Flucht in unbekannte Richtung ergriffen. Die Tatzeit lässt sich anhand der Auswertung einer Kamera genau eingrenzen: Demnach fand der Einbruch um 22 Uhr statt und es handelte sich um mindestens zwei Täter.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am gestrigen Abend in Reinhardshagen-Vaake verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

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