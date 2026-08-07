Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Autos am Weinberg durch Steinwürfe beschädigt: Mögliche weitere Betroffene gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Wegen eines Jungen, der Steine auf die Frankfurter Straße werfen sollte, wurde die Polizei am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr in die Weinbergstraße in Kassel gerufen. Vor Ort deuteten mehrere Zeugen auf den Zwölfjährigen, der bei Erblicken der Polizisten wegrannte, aber kurze Zeit später eingeholt und gestoppt werden konnte. Kurze Zeit später traf der Vater des Jungen ein und gab an, dass sein Sohn nur kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen war. Nach einem eindringlichen Gespräch wurde der Zwölfjährige in die Obhut seines Vaters übergeben. Auf der Frankfurter Straße traf eine weitere Streife gleichzeitig auf einen Autofahrer, dessen Windschutzscheibe von einem Stein getroffen worden war. Zum Glück hatte der Stein die Scheibe des Opel Zafira nicht durchschlagen und der Fahrer war unverletzt geblieben. Die Polizisten fanden im dortigen Bereich insgesamt fünf Backsteine auf, die sichergestellt wurden. Später meldete sich noch eine weitere Autofahrerin aus Bad Wildungen bei der Polizei, deren Range Rover ebenfalls an gleicher Stelle von einem Stein getroffen und beschädigt worden war.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Da durch die fünf aufgefundenen Backsteine weitere Fahrzeuge beschädigt worden sein könnten, werden betroffene Fahrzeugbesitzer gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei Kassel zu melden.

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