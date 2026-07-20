POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder: Wohnhausbrand in Homberg-Caßdorf - Korrektur der Schadenshöhe

Homberg(Efze) Caßdorf Schwalm Eder Kreis (ots) - Am Mo., 20.07.26, gg. 16:11 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Caßdorf, in der Straße Am Haspel, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Wohnungsbrand im Dachgeschoss festgestellt. Die betreffende Wohnung ist komplett ausgebrannt. Der Bewohner des Hauses befand sich nicht in der Wohnung und blieb folglich unverletzt. Durch den Brand ...

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