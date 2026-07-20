POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder: Wohnhausbrand in Homberg-Caßdorf - Korrektur der Schadenshöhe
Homberg-Caßdorf (ots)
Bezug zur ots-Meldung vom 20.07.2026, 18:54 Uhr Auftragsnummer: 5965492
Nachtrag:
Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird nunmehr auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.
Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar
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