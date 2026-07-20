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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Landkreis Schwalm-Eder: Wohnhausbrand in Homberg-Caßdorf - Korrektur der Schadenshöhe

Homberg-Caßdorf (ots)

Bezug zur ots-Meldung vom 20.07.2026, 18:54 Uhr Auftragsnummer: 5965492

Nachtrag:

Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird nunmehr auf einen Betrag im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 20.07.2026 – 18:53

    POL-NH: Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden in Caßdorf

    Homberg(Efze) Caßdorf Schwalm Eder Kreis (ots) - Am Mo., 20.07.26, gg. 16:11 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Caßdorf, in der Straße Am Haspel, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Wohnungsbrand im Dachgeschoss festgestellt. Die betreffende Wohnung ist komplett ausgebrannt. Der Bewohner des Hauses befand sich nicht in der Wohnung und blieb folglich unverletzt. Durch den Brand ...

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