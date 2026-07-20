Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Einfamilienhaus in Fuldabrück-Bergshausen von Einbrechern heimgesucht: Zeugen gesucht

Fuldabrück (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Eichenhang" in Fuldabrück am Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23:15 und 00:30 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür eingestiegen. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke in sämtlichen Räumen nach Wertsachen. Mutmaßlich mit mehreren Schmuckstücken und Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht durch die aufgebrochene Tür nach draußen und weiter vermutlich in Richtung Uferstraße. Die noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Kasseler Kripo geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

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