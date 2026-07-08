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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbrecher erbeuten Bargeld + Radfahrer flüchtet nach Unfall +

Giessen (ots)

Butzbach: Einbrecher erbeuten Bargeld

Einbrecher beschädigten im Zeitraum zwischen Freitag (03.07.2026), 12:00 Uhr und Dienstag (07.07.2026), 11:15 Uhr eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses im Sudetenring in Pohl-Göns und verschafften sich so Zutritt. Die Täter durchwühlten mehrere Schränke und ließen Bargeld mitgehen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeugen in Pohl-Göns wahrgenommen haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Ranstadt: Radfahrer flüchtet nach Unfall

Bereits am Mittwoch, 24.06.2026 kam es gegen 18:10 Uhr zu einer Unfallflucht in der Hintergasse in Ranstadt, bei der ein Radfahrer den Außenspiegel eines parkenden Mercedes touchierte und dann zu Fall kam. Der graue Daimler C 180 war am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 53 abgestellt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 EUR. Bei dem Sturz zog sich der Radfahrer eine Schürfwunde am rechten Bein zu. Auf Ansprache einer Zeugin reagierte der Mann nicht, sondern fuhr davon. Er wird als circa 40 - 45 Jahre alt, etwa 170 cm groß und von normaler Statur beschrieben. Der Radfahrer hatte kurze dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug ein dunkles T-Shirt, eine dreiviertellange Hose sowie einen grauen Rucksack. Unfallzeugen sowie Personen, die Hinweise auf die Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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