Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen und gegen Autos getreten: Hinweise auf Gruppe Jugendlicher am Brasselsberg erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

In der Nacht auf den gestrigen Mittwoch hat eine bislang unbekannte Gruppe Jugendlicher im Kasseler Stadtteil Brasselsberg verbotene, rechtsextreme Parolen gerufen und insgesamt vier geparkte Autos beschädigt. Anwohner in der Wiederholdstraße hatten gegen Mitternacht die Polizei gerufen, nachdem sie mehrmals "Heil Hitler"-Rufe vernommen hatten. Die hinzugeeilten Beamten hatten die Gruppe jedoch nicht mehr fassen können. Am nächsten Morgen mussten die Anwohner dann feststellen, dass die Unbekannten insgesamt vier Pkw mit Fußtritten beschädigt und so einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht hatten.

Die Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen ermittelt nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung. Die Beamten bitten um Hinweise auf die vier Personen im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren, von denen drei eine weiße Hose und eine der Personen einen großen Rucksack trug. Die Gruppe war nach der Tat in das nahegelegene Naturschutzgebiet "Dönche" geflüchtet. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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