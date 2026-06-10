Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2606041

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Sonntag, 7. Juni 2026, gegen 14:30 Uhr eine 13-jährige Jugendliche angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Die 13-Jährige spielte am Angerapper Platz auf Höhe der Hausnummer 17 mit anderen Jugendlichen. Als sie einen Ball von der Straße holen wollte, näherte sich ein weißer BMW mit Mettmanner Städtekennung, welcher nicht rechtzeitig abbremste und die 13-Jährige am Bein streifte. Die Jugendliche wurde leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Steuer des weißen BMW saß vermutlich eine Frau.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, hat sich am Montag, 8. Juni 2026, zwischen 12:45 Uhr und 15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von einem Unfallort entfernt. Die Fahrerin eines Mercedes Citan hatte ihr Fahrzeug im genannten Zeitraum im Parkhaus eines Großhandelsmarktes am Ginsterweg auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Schäden am Kotflügel fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag, 5. Juni 2026, zwischen 8:20 Uhr und 9:30 Uhr einen in der Tiefgarage Am Rathaus geparkten grauen Toyota beschädigt. Da sich an dem Fahrzeug roter Lackaufrieb befand, könnte möglicherweise der Fahrer oder die Fahrerin eines roten BMW, der neben dem Toyota abgestellt war, für den Schaden verantwortlich sein. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen.

Der Fahrer eines schwarzen Audi A3 war am Dienstag, 9. Juni 2026, gegen 15 Uhr mit seinem Auto auf der Gerresheimer Straße in Richtung Mozartstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 67 kam ihm ein dunkler Kleinwagen, vermutlich der Marke Fiat entgegen und streifte seinen Außenspiegel, der dadurch beschädigt wurde. Der vermutlich männliche Fahrer des Fiat fuhr weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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