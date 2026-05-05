Polizeipräsidium Nordhessen

POL-KS: Vermisster 75 jähriger Mann aus Witzenhausen

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Witzenhausen (ots)

Seit den Abendstunden des 04.05.2026 wird der 75 jährige Ilya L. aus Witzenhausen vermisst. Herr L. ist dement und orientierungslos. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Herr L. ist ca. 160 cm groß, normale Statur, hat graue Haare. Er ist bekleidet mit einer schwarzen Jacke und führt vermutlich eine schwarze Umhängetasche mit sich. Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenhaltsort von Herrn L. machen bzw. hat diesen seit seinem Verschwinden gesehen? Hinweise bitte telefonisch an die Polizeistation in Witzenhausen (Tel.05542-93040) oder auch jede andere Polizeidienststelle.

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