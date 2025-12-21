POL-KS: Stadt / Landkreis Kassel: 48-jähriger Kai W. wird vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

Landkreis Kassel: 48-jähriger Kai W. wird vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Kassel (ots)

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Seit Freitag, 19.12.2025, 05:15 Uhr wird der 48-jährige Kai W. aus Kassel vermisst. Zuletzt wurde er in Ahnatal-Heckershausen gesehen. Er könnte sich in hilfloser Lage befinden.

Herr W. ist ca. 190 cm groß und von schlanker Statur. Er hat eine Glatze und trägt einen Dreitagebart. Zuletzt trug er eine Bluejeans, eine dunkle Jacke und eine schwarz-graue Mütze. Am rechten Ellenbogen hat er ein Sonnensymbol tätowiert.

Bei Hinweisen auf den Aufenthaltsort wird um Mitteilung an das Polizeipräsidium Nordhessen unter der Telefonnummer 0561/910-0 oder an jede andere Polizeidienststelle gebeten.

