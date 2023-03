Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Großenritte und Besse

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bei einem Unfall zwischen Baunatal-Großenritte und Edermünde-Besse sind am heutigen Mittwochnachmittag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Zusammenstoß auf der L 3218 gegen 15:00 Uhr. Ein 80-jähriger Mann aus Baunatal war mit seinem VW auf der Landesstraße in Richtung Besse unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford, der von einer 50-jährigen Frau aus Baunatal gesteuert wurde. Dabei zogen sich beide Fahrer schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser. An beiden Pkw waren Totalschäden entstanden.

Wegen des Unfalls und der Bergungsarbeiten ist die L 3218 aktuell noch in beide Richtungen voll gesperrt. In die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde nun auch ein Gutachter eingeschaltet.

