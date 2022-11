Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Mehrfamilienhaus in Heckerstraße: Feuer vermutlich durch Teelichter ausgelöst

Kassel (ots)

Kassel-Südstadt: Am gestrigen Dienstagnachmittag kam es gegen 17:45 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heckerstraße zu einem Brand. Der Mieter der betroffenen Wohnung hatte beim Löschversuch Rauchgase eingeatmet und war anschließend von Rettungskräften vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, das er inzwischen wieder verlassen konnte. In der Wohnung waren ein Teppich sowie ein Tisch und die Wände durch Ruß beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Mittwoch die Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Feuer offenbar im Bereich des Tisches entstanden, auf dem zur fraglichen Zeit Teelichter brannten. Diese hatte der Bewohner eigenen Angaben zufolge zum Wärmen seines Wohnzimmers genutzt und diese unbeaufsichtigt gelassen. Wie es letztlich zu dem Brand kam, ist derzeit noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

