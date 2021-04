Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diemelstadt (Landkreis Waldeck Frankenberg): Verkehrsunfall auf der Landstraße mit tödlich verletzter Person

Kassel (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zwischen Diemelstadt Rhoden und Diemelstadt Wrexen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen berichten, befuhr gegen 02.15 Uhr ein 61-jähriger die L 3081 in Richtung Wrexen und kam aus noch nicht geklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Der 61-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Weitere Personen oder Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Polizeistation Bad Arolsen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell