Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer im Rausch und ohne Führerschein kracht auf A 7 gegen Leitplanke

KasselKassel (ots)

Autobahn 7 (Staufenberg, Niedersachsen): Ein 26-jähriger Autofahrer aus Bielefeld ist in der Nacht zum heutigen Mittwoch mit seinem Wagen auf der A 7 in Richtung Kassel gegen die rechte Leitplanke gekracht. Wie sich herausstellte, stand der 26-Jährige offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zudem war er ohne Führerschein unterwegs. Sein Kleinwagen war erheblich beschädigt worden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 1:20 Uhr rund einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Lutterberg in Fahrtrichtung Kassel. Dort war der 26-Jährige mit seinem VW Polo von der Fahrbahn abgekommen und gegen die rechte Schutzplanke gekracht, wodurch sechs Felder der Planke beschädigt worden waren. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Beamten stellten bei ihm jedoch Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von rund 0,7 Promille. Zudem schlug ein Drogentest später auf Cannabis im Urin des 26-Jährigen an. Aus diesen Gründen wurde ihm auf der Dienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zu Verkehrsbehinderungen war es durch den Unfall oder die Bergung des beschädigten Autos nicht gekommen.

