Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Randalierer wirft mit Bierdosen und wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein betrunkener Mann sorgte am gestrigen Mittwochnachmittag für einen Polizeieinsatz in der Mombachstraße. Der 49-Jährige aus Fuldatal hatte gegen 14:30 Uhr Bierdosen auf die Straße geworfen, wobei glücklicherweise keine Personen oder Fahrzeug getroffen wurden. Als wenige Minuten später die alarmierte Streife des Polizeireviers Nord eintraf, zeigte sich der Betrunkene äußerst aggressiv. Nachdem die Polizisten dann bei einer Überprüfung des 49-Jährigen feststellten, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln vorliegen, geriet er schließlich vollkommen außer Rand und Band. Mit Schlägen und Tritten wehrte sich der Fuldataler, der einem Atemalkoholtest zufolge 2,1 Promille intus hatte, gegen die Festnahme. Die Polizisten blieben hierbei aber unverletzt. Da er lediglich die Geldstrafe des ersten Haftbefehls entrichtete und die zweite Geldstrafe in Höhe von 895 Euro nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise die Freiheitsstrafe von 58 Tagen antreten. Die Polizeibeamten brachten den 49-Jährigen aus diesem Grund anschließend in die Justizvollzugsanstalt Hünfeld. Zudem muss er sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell