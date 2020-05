Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher steigen in Kaufunger Kita ein: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am Wochenende in eine Kindertagesstätte in Kaufungen eingebrochen. Dabei durchsuchten die Täter alle Räume nach Wertsachen und erbeuteten neben Unterhaltungselektronik auch Schutzmasken sowie die Tasche eines Kindes. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Erzieherin der Kindertagestätte an der Gustav-Heinemann-Straße hatte den Einbruch am heutigen Montagmorgen gegen 5 Uhr festgestellt und die Polizei verständigt. Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, war nach Angaben der Erzieherinnen am 1. Mai, gegen 12 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen. Den ersten Ermittlungen zufolge waren die Täter über eine Außentreppe auf das Flachdach des Gebäudes gelangt. Dort hebelten sie das Fenster eines Gruppenraums auf und stiegen so in die Kita ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räume und Schränke. Neben einem Handy, einem Fernseher, einem Tablet sowie einer Digitalkamera nahmen die Täter auch mehrere Schutzmasken und die an einer Garderobe hängende Tasche eines Kindes mit. Wohin die Einbrecher vom Tatort flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kindertagesstätte gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

