Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Bundespolizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am Montag, den 26.08.2019 um 06:30 Uhr kam es im Frankfurter Hauptbahnhof zu einem Messerangriff auf einen Zugbegleiter. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurde der 53-jährige Zugbegleiter im Intercity 2310 von Frankfurt nach Westerland, bei Halt in Frankfurt am Main, von einem bisher unbekannten männlichen Täter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Täter flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der Zugbegleiter wurde zur ärztlichen Versorgung seiner Schnittwunde in ein Krankenhaus verbracht. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben des Zugbegleiters um einen ca. 175cm großen, 20-30 Jahre alten, schwarzhaarigen, südländisch aussehenden Mann ohne Bart, der mit einer dunklen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen sein soll. Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem Täter geben können.

Aktualisiert am 26.08. um 11:50 Uhr.

