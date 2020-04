Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Erdgeschosswohnung: Zwei Bewohner verletzt

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Am Freitagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen. Einen 56-jährigen Bewohner und seine 17 Jahre alte Tochter brachten Rettungswagen mit einer Rauchgasintoxikation in ein Kasseler Krankenhaus. Dieses konnten beide aber inzwischen wieder verlassen. Die Wohnung ist wegen der starken Verrußung derzeit unbewohnbar.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Bewohner des Zweifamilienhauses in der Straße "Weddel" den Brand bereits vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr selbst gelöscht. Nach ersten Ermittlungen war das Feuer in der Küche der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung der Ermittler auf etwa 20.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen gegenwärtig nicht vor. Eine fahrlässige Verursachung des Brandes kann hingegen derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo.

