Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 67-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Schwere Verletzungen erlitt ein 67-Jähriger aus Zierenberg, der am gestrigen Dienstagnachmittag aus bislang noch ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes in Kassel-Bad Wilhelmshöhe von der Straße abkam. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur Behandlung der Verletzungen, die nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich sind, in ein Kasseler Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, fuhr der 67-Jährige gegen 14:30 Uhr mit seinem Mercedes auf der Straße "Im Druseltal" in Richtung "Hohes Gras". Im Bereich "Neuholland" geriet der Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Da der stark beschädigte Mercedes nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppunternehmen das Auto bergen. Die Straße war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde in beide Richtungen voll gesperrt.

