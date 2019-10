Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vor Geldautomat schlafende Frau muss in Haft

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Ein hilfsbereiter Zeuge meldete sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 06:20 Uhr bei der Polizei, weil er im Schalterraum einer Bank eine auf dem Boden liegende Frau sah und befürchtete, dass sie Hilfe benötigen könnte. Die in der Bankfiliale in der Holländischen Straße eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Nord konnten die Frau, die vor einem Geldautomat schlief, schließlich wecken. Die Sorge um sie war unbegründet, denn es ging ihr soweit gut. Allerdings stellten die Polizisten schnell fest, dass die polizeibekannte 32-Jährige, die zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, mit einem Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht wird. Da sie die Geldstrafe von 800 Euro, zu der sie das Gericht verurteilt hatte, nicht bezahlen konnte, brachten die Beamten die 32-Jährige zur Verbüßung der 80-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt.

