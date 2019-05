Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dachstuhlbrand in Vellmar-Frommershausen: Bewohner unverletzt

Kassel (ots)

Vellmar: Am gestrigen Montagnachmittag kam es in Vellmar- Frommershausen zu einem Gebäudebrand in einem Zweifamilienhaus. Der Brand war nach dem derzeitigen Ermittlungsstand offenbar in der Küche im Obergeschoss des zweistöckigen Hauses ausgebrochen. Die Bewohner hatten sich glücklicherweise nicht im Haus befunden und blieben unverletzt. Bei ersten Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben.

Wie die Wohnungsinhaberin den vor Ort eingesetzten Beamten des Kasseler Polizeireviers Nord berichtete, befand sie sich im Nachbargarten als sie die Nachbarin gegen 16:30 Uhr auf aufsteigende Rauchschwaden aus ihrer Wohnung aufmerksam machte. Die Nachbarin alarmierten umgehend die Feuerwehr. Nachdem die Feuerwehr den Brand, der schon auf den Dachboden übergriffen war, gelöscht hatte, konnten die am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Polizei den Brandherd im Bereich des Elektroherdes ausfindig machen. In der gesamten Wohnung kam es zu Rußentwicklung. Aufgrund des Brandes ist die Wohnung nicht bewohnbar, die Bewohnerin wurde vorübergehend von einer Bekannten aufgenommen. Der Sachschaden an der Wohnung im ersten Obergeschoss wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen werden durch das zuständige Kommissariat 11 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

