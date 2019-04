Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstähle auf Friedhof - Kriminalpolizei ermittelt (Fotos im Anhang)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dormagen (ots)

Mehrere Fälle von Diebstählen auf Gräbern beschäftigen die Kriminalpolizei in Dormagen. Im Zeitraum vom 08. April bis 15. April 2019 entwendeten Unbekannte vorwiegend Bronze- und Messingskulpturen von bisher fünf Gräbern auf dem Friedhof an der Mathias-Giesen-Straße in Dormagen-Horrem. Die entwendeten Gegenstände haben zum Teil einen vierstelligen Wert. Zwei der gestohlenen Stücke, sind auf den Bildern zu dieser Pressemitteilung zu sehen. Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Verbleib der Beute nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell