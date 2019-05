Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Flüchtige Graffiti-Sprayer auf Roller angehalten; Fahrer steht unter Drogeneinfluss

Kassel (ots)

Kassel: Am gestrigen Montagabend wurde ein 15-jähriger Rollerfahrer aus Vellmar durch eine Funkwagenstreife des Kasseler Polizeireviers Nord in der Weimarer Straße in Kassel festgenommen. Eine Zeugin hatte zuvor zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie eine Hauswand mit Farbe besprühten. Bei der Fahrt zum Einsatzort hielten die Beamten den Roller mit zwei Tatverdächtigen an. Bei der anschließenden Kontrolle fanden sie passende Spraydosen. Ein 13-Jähriger aus Kassel wurde vor Ort an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Der 15-Jährige wurde durch die Beamten auf die Dienststelle verbracht. Er hatte den Verdacht erweckt, unter Drogeneinfluss zu stehen.

Die Zeugin meldete sich gegen 20 Uhr auf dem Polizeirevier Nord und gab an, dass sie zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie im Philippinenhöfer Weg ein Graffiti auf eine Hauswand sprayen würden. Wie die zum Einsatzort entsandten Beamten berichteten, kam ihnen auf der Anfahrt der Roller mit den zwei Personen entgegen, auf die die Beschreibung der Zeugin passte. Sie entschlossen sich dazu, die Rollerbesatzung zu kontrollieren und hielten ihn schließlich im Weimarer Weg an. Bei dem 15-jährigen Fahrer und seinem 13-jährigen Sozius konnten entsprechende Spraydosen zu dem Graffiti aufgefunden werden und sie räumten die Tat ein. Die Höhe des Sachschadens an der Hauswand beläuft sich geschätzt auf 2.500 Euro. Der 15-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf das Polizeirevier Nord verbracht. Dort wurde zunächst eine Erziehungsberechtigte ermittelt und kontaktiert. Aufgrund diverser Anzeichen, wie geröteter, glänzender Augen führten die Beamten einen Drogenschnelltest mit dem Jugendlichen durch. Dieser reagierte auf Cannabiserzeugnisse. Da er daraufhin in Verdacht geriet, seinen Roller unter Drogeneinfluss geführt zu haben, wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt veranlasst. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungsverfahren werden durch die zuständigen Beamten des Kasseler Polizeireviers Nord geführt und dauern an.

