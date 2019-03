Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nordhessen: Bürgerinnen und Bürger in Willingen (Upland) erhalten Post: Start der Sicherheitsbefragung in KOMPASS-Kommune

Kassel (ots)

Alle Bürgerinnen und Bürger ab 14 Jahren im nordhessischen Willingen (Lkrs. Waldeck-Frankenberg) erhalten in den kommenden Tagen Post von ihrer Gemeinde. Kein Grund zur Sorge; ganz im Gegenteil - eine große Chance! Es handelt sich dabei um den Start der von der Gemeindeverwaltung durchgeführten repräsentativen Sicherheitsbefragung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Anlass ist die Teilnahme der Kommune Willingen an KOMPASS, eine Sicherheitsinitiative des Landes Hessen, die darauf abzielt, die Sicherheit in Kommunen nachhaltig zu verbessern. In der absolut anonymen Befragung können die Bewohner nun nicht nur zu ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden Stellung beziehen, sondern auch ihre Ängste und Sorgen äußern. Um die persönlichen Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung möglichst genau erfassen zu können, wünschen sich die KOMPASS-Verantwortlichen von Gemeinde und Polizei eine rege Beteiligung an der Befragung.

Weitere Informationen zur Sicherheitsbefragung erhalten Sie auf der Seite der Gemeinde Willingen unter https://www.rathaus-willingen.de/. Alle Informationen zu KOMPASS sind im Internet unter www.kompass.hessen.de zu finden.

