POL-MK: Metallschrott-Diebstahl

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte haben am Samstag gegen 15 Uhr Metallschrott von einem Hof Am Kamp in Brügge gestohlen. Die Männer hatten den Eigentümer bereits drei Stunden zuvor auf seinem Hof angesprochen und nach Schrott gefragt. Am Nachmittag kamen sie wieder und räumten einen Sammelbehälter leer. Der Eigentümer kam jedoch zu spät und sah nur noch einen weiß und blau lackierten VW-Kastenwagen mit Bochumer Kennzeichen vom Hof fahren. Die Männer seien 20 bis 25 bzw. 50 Jahre alt und beide etwa 1,70 Meter groß gewesen. Der Jüngere hat schwarze Haare und trug Jeans mit Pulli und eine Mütze. Die zweite Person hat ebenfalls schwarze Haare und einen Schnäuzer. Er trug einen grauen Mantel. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02351/9099-0.

