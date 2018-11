POL-MK: Betrüger am Telefon

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Eine Familie in Nachrodt-Wiblingwerde erhielt am Donnerstag und Freitag eine Reihe von betrügerischen Anrufen. Angeblich gebe es ein Gerichtsverfahren gegen die Angerufenen. Bei den ersten Anrufen lief noch eine Ansage vom Band mit einer Frauenstimme. Am nächsten Tag meldete sich mehrfach ein Mann und behauptete, es gebe ein Pfändungsverfahren gegen die Familie. Der Betrüger nannte die Telefonnummer eines angeblichen Anwaltes, der auf Rückruf die Angaben bestätigte. Die Angerufene ließ sich allerdings nicht auf dieses Angebot ein, sondern erstattete Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell