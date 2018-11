POL-MK: Unbekannte beschädigen mehrere Verkehrsschilder

Menden (ots) - Mehrere aus dem Boden gerissene Verkehrsschilder sind das Ergebnis eines aktuellen Falls von Vandalismus (Foto). Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Sonntag an der Heidestraße. Der oder die Täter rissen insgesamt vier Schilder bzw. eine Warnbake samt des Betonsockels heraus und richteten dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

