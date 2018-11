POL-MK: Enkeltrick

Altena (ots) - Mit dem sogenannten "Enkeltrick" versuchte am Freitag ein Trickbetrüger, eine 77-jährige Altenaerin übers Ohr zu hauen. Der Unbekannte behauptete am Telefon, er sei der Enkel der Seniorin. Er habe einen Unfall gehabt und brauche dringend Geld von der Oma. Er könne am Nachmittag vorbeikommen, um das Geld abzuholen. Die Angerufene lehnte ab, legte auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell