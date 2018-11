POL-MK: Einbruch in Wohnung und Keller/Räder-Diebstahl

Altena (ots) - Zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen wurde in eine Wohnung an der Schubertstraße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf. Die Mieterin stellte fest, dass jemand Schränke und Schubladen durchsucht hat. In der Waldstraße ist ein unbekannter Einbrecher in fünf Keller eingebrochen. An zwei weiteren Kellern blieb es beim Versuch. Nach den bisherigen Aussagen der Besitzer wurde jedoch nichts gestohlen. An der Bahnhofstraße wurden am Freitag wurden vier Reifen auf Alufelgen gestohlen. Der Besitzer hatte sie gegen 10 Uhr in einem Fahrrad-Abstellraum zwischen den Häusern abgelegt. Als er gegen 12.45 Uhr zurückkehrte, waren seine Reifen weg.

In allen drei Fällen bittet die Altenaer Polizei um sachdienliche Hinweise unter Telefon 9199-0.

