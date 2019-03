Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: 14.500 Euro Schaden und Ampel außer Betrieb: Autofahrer überfährt Straßenpoller und prallt gegen Fußgängerampel

Kassel (ots)

Einen erheblichen Sachschaden von rund 14.500 Euro verursachte in der vergangenen Dienstagnacht ein Autofahrer aus Homberg (Efze) in der Frankfurter Straße, auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle Leuschnerstraße in Kassel. Der 67-jährige Fahrer überfuhr zunächst einen Straßenpoller, prallte gegen eine Fußgängerampel und beschädigte zwei geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Fahrer einer Mercedes E-Klasse war gegen 01:30 Uhr mit seinem Auto auf der Frankfurter Straße stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 198 geriet er, vermutlich aus Unachtsamkeit, zunächst nach links von der Straße ab, beschädigte dann zwei geparkte Fahrzeuge, überfuhr einen Absperrpfosten und prallte im Anschluss gegen die Fußgängerampel an der Straßenbahnhaltestelle Leuschnerstraße. Die Ampel knickte durch den Aufprall um und wurde so stark beschädigt, dass die Reparatur wohl erst im Laufe des Tages abgeschlossen sein wird. An dem Mercedes des Unfallfahrers entstand laut der Einschätzung der Beamten des Polizeireviers Süd-West ein Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer zeigte, dass er keinen Alkohol getrunken hatte. Er blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt bei der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Süd-West.

