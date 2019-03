Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Kaufungen (Lkr. Kassel): Laster südlich von Kaufungen umgekippt: Wegen auslaufender Betriebsstoffe Kran zur Bergung angefordert

Kassel (ots)

In der Feldgemarkung südlich der B 7 bei Kaufungen im Landkreis Kassel, in der Verlängerung der Theodor-Heuss-Straße, ist heute Vormittag ein Lkw umgekippt. Die Feuerwehr hatte die Polizei gegen 10:30 Uhr über den Unfall informiert. Beamte des Polizeireviers Ost sind momentan an der Unfallstelle im Einsatz. Verletzte hat es dabei nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gegeben. Der genaue Unfallhergang ist gegenwärtig noch unklar. Da aus dem umgefallenen Fahrzeug auch Betriebsstoffe auslaufen, ist eine sofortige Aufrichtung und Bergung des Lkw erforderlich. Dazu wurde nun ein Kran an die Unfallstelle beordert.

Wir berichten nach.

