Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Unbekannter macht bei Einbruch in Disko und Gaststätte keine Beute: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Keine Beute machte ein bislang unbekannter Einbrecher, der am vergangenen Wochenende in der Kasseler Innenstadt in eine Disko und eine im gleichen Haus befindliche Gaststätte einbrach. Da sich der Täter beim Aufbrechen verschiedener Kassen aber vermutlich an der Hand verletzte, erhoffen sich die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nun auch Hinweise auf den Einbrecher aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die beiden Einbrüche waren am Samstagmorgen, gegen 11 Uhr, von einem Mitarbeiter der Diskothek in der Oberen Königsstraße festgestellt worden. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, hatte der Täter auch versucht, in die im Erdgeschoss liegende Gaststätte einzubrechen. Dort soll am Vorabend, gegen 23 Uhr, noch alles in Ordnung gewesen sein. Die Diskothek hatte in der besagten Nacht geschlossen. In das Gebäude an der Rathauskreuzung war der Unbekannte offenbar über die Hintereingangstür gelangt, die er mit einem Werkzeug gewaltsam aufgebrochen hatte. Über das Treppenhaus erreichte er dann die Türen zu Disko und Gaststätte. Der Versuch, die Tür zu dem Restaurant aufzubrechen, scheiterte, bei der Tür zu Diskothek gelang dem Täter das Aufhebeln der Tür. In den Räumlichkeiten machte er sich dann gewaltsam an verschiedenen Kassen zu schaffen. Da er dort aber kein Bargeld vorfand, flüchtete er ohne Beute aus dem Gebäude in unbekannte Richtung.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben oder die Hinweise auf den mutmaßlich verletzten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell