Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Abschlussmeldung zur Sperrung im Bereich Bürgermeister-Brunner-Str. wegen Sturmschaden; Dacharbeiten sind beendet

Kassel (ots)

(Beachten Sie auch unsere Folgemeldung von heute, 16:44 Uhr unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4209087)

Die Sicherungsarbeiten am Dach des Gebäudes Kurfürstenstr. 9 wurden soeben beendet und die für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrten Bereiche wieder freigegeben. Nach vorläufigen Schätzungen ist durch den Sturm ein Sachschaden am Dach des Gebäudes in Höhe von ca. 5.000,- Euro entstanden.

Norbert Israel, Erster Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell