Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Folgemeldung zur Sperrung im Bereich Bürgermeister-Brunner-Straße wegen Sturmschaden; Arbeiten dauern an

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:27 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4208995 veröffentlichte Erstmeldung zu den Sperrungen in der Bürgermeister-Brunner-Straße.)

Der Bereich rund um die Bürgermeister-Brunner-Straße in der Kasseler Innenstadt ist weiterhin gesperrt. Vom Gebäude der Kurfürstenstraße 9 droht ein größeres, vom Sturm gelöstes Blech herunterzustürzen. Nach letzten Meldungen ist offenbar eine Dachfläche von rund 60 Quadratmetern betroffen. Die Arbeiten der Feuerwehr und hinzugezogener Dachdecker sind aktuell im vollen Gange. Eine Dauer der Arbeiten kann derzeit nicht verlässlich genannt werden und könnte nach ersten vorsichtigen Schätzungen noch mindestens weitere 30 Minuten in Anspruch nehmen. In diesem Zusammenhang weisen die eingesetzten Beamten aus gegebenem Anlass darauf hin, dass es sich hier um eine Gefahrenstelle handelt und bitten, bei allem Verständnis für die durch die Sperrungen verursachten Beeinträchtigungen bei Einzelnen, darum, den Anweisungen an den Absperrungen nachzukommen.

Momentan ist die Bürgermeister-Brunner-Straße und der Rainer-Dierichsplatz (Vorplatz des Hauptbahnhofes) zwischen Kölnischer Straße und Werner-Hilpert-Straße für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Es kommt dadurch zu Verkehrsbehinderungen rund um diesen Bereich.

