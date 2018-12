POL-KS: Kassel: Zwei Verletzte und rund 30.000 Euro Schaden bei Unfall auf Dresdener Straße

Kassel (ots) - Am gestrigen Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Dresdener Straße in Kassel-Bettenhausen ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer verletzt wurden und rund 30.000 Euro Sachschaden entstand. Nach den ersten Erkenntnissen der am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost hatte einer der beiden Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war anschließend in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte das Auto mit dem anderen, entgegenkommenden Pkw zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem heftigen Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht.

Wie die Streife des Reviers Ost zum Unfallhergang berichtet, war einer der beiden Fahrer, ein 45-Jähriger aus Kassel, mit seinem VW Polo gegen 16:10 Uhr vom Platz der Deutschen Einheit kommend in Richtung Scharnhorstraße unterwegs. In Höhe eines Autohauses hatte er vermutlich aufgrund nicht an die äußeren Verhältnisse angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw über den Grünstreifen zwischen beiden Fahrbahnen hinweg in den Gegenverkehr. Dort fuhr zu dieser Zeit ein 49-Jähriger aus Niestetal mit seinem Audi A 4 in Richtung Platz der Deutschen Einheit und krachte mit dem auf seine Fahrspur schleudernden VW Polo zusammen. An dem Audi war dadurch ein erheblicher Frontschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstanden. Den Schaden am VW Polo beziffern die eingesetzten Beamten auf weitere knapp 10.000 Euro. Auf Grund des Unfalls und der Bergung der beiden nicht mehr fahrbereiten Autos musste die Dresdener Straße in Richtung Platz der Deutschen Einheit bis etwa 17 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Polizeirevier Ost geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

