POL-KS: Kassel: Fußgängerin wird auf Holländischer Straße von Auto erfasst und verletzt

Kassel (ots) - Bei einem Unfall auf der Holländischen Straße in der Kasseler Nordstadt ist am heutigen Montagmittag eine 25 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte die Frau, die nach ersten Erkenntnissen nicht schwerer verletzt worden sein soll, anschließend mit Platzwunden vorsorglich in eine Kasseler Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 12 Uhr in Höhe der Hegelsbergstraße. Die 25-Jährige überquerte dort die beiden stadtauswärts führenden Fahrstreifen. Dabei erfasste sie der bereits verkehrsbedingt langsam fahrende Pkw, ein Audi A 4, an dessen Steuer ein 25-Jähriger aus Diemelstadt saß. Nach Zeugenangaben soll die Fußgängerin zwischen anderen Fahrzeugen durchgelaufen und dabei von dem Wagen erfasst worden sein. Aufgrund des Unfalls mussten beide Fahrstreifen in Richtung stadtauswärts für rund 20 Minuten gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Polizeirevier Nord geführt.

