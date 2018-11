POL-KS: Autobahn 49 (Kassel): Auto überschlägt sich auf der Autobahn; Fahrerin kommt verletzt ins Krankenhaus

Kassel (ots) - Am heutigen Montagnachmittag überschlug sich auf der A 49, zwischen den Anschlussstellen Kassel Auestadion und Niederzwehren, ein roter VW Polo. Die Fahrerin verletzte sich dabei und kam ins Krankenhaus. Der Wagen erlitt einen Totalschaden und der linke Fahrstreifen der Autobahn war für knapp eine Stunde gesperrt.

Die 32-jährige Autofahrerin fuhr gegen 14:45 Uhr mit ihrem Polo an der Anschlussstelle Auestadion auf die A49 in Fahrtrichtung Süden auf. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Wagen dabei ins Schleudern. Er überschlug sich und blieb auf der linken Fahrspur liegen. Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachteten, wählten sofort den Notruf. Polizei und Rettungskräfte waren kurze Zeit später am Unfallort. Die 32-Jährige war verletzt, aber noch ansprechbar. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte einige Zeit, sodass der linke Fahrstreifen für fast eine Stunde gesperrt war und der Verkehr einspurig rechts am Unfallwagen vorbeiführte. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen mit einem Rückstau bis auf die A7 zur Anschlussstelle Kassel Ost.

Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Unfallursache hat nun die Polizeiautobahnstation in Baunatal übernommen.

