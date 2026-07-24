Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte zünden Müllcontainer an - 2607072

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Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 23. Juli 2026, haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter kurz hintereinander mehrere Müllcontainer in Monheim am Rhein in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt und ist auf der Suche nach Hinweisen.

Folgendes war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:50 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand im Kreuzungsbereich Dahlemer Straße/ Charlottenburger Straße in Monheim am Rhein alarmiert. Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter hatten mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Zwei Container brannten vollständig ab, zwei weitere wurden durch das Feuer beschädigt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass keine Gebäude oder Fahrzeuge zu Schaden kamen.

Gegen 4:40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei erneut zum gleichen Brandort alarmiert. Die beiden zuvor nur beschädigten Container waren nun von unbekannten Täterinnen oder Tätern angezündet worden und brannten vollständig ab.

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen: Wer kann Angaben zu möglichen Täterinnen oder Tätern machen und hat ungewöhnliche Beobachtungen zu den Brandzeiten gemacht? Die Wache in Monheim am Rhein ist jederzeit unter der Nummer 02173 9594-6350 erreichbar.

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