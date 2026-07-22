Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2607066

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Velbert / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Nacht auf Dienstag, 21. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17:30 und 7:15 Uhr in die Lagerhalle eines Autohauses an der Deller Straße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und entwendeten Autoreifen und Felgen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Mittwoch, 22. Juli 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 21:30 und 6 Uhr in ein Restaurant an der Hauptstraße in Höhe der Kölner Straße in Langenfeld-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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