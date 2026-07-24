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POL-ME: Überfall auf Handyladen: Polizei bittet um Hinweise - 2607069

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Velbert (ots)

In Velbert haben am Donnerstag, 23. Juli 2026, zwei noch unbekannte Täter mehrere Smartphones aus einem Handyladen gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 10:30 Uhr betraten zwei junge Männer den Handyladen an der Friedrichstraße in Höhe der Kurze Straße. Dort rissen sie mehrere Smartphones von den Sicherheitskabeln und rannten danach mitsamt ihrer Beute in einem Gesamtwert von ungefähr 6.000 Euro in Richtung Kurze Straße davon.

Ein Mitarbeiter des Ladens alarmierte die Polizei, die im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte.

Zu den Tätern liegen die folgenden Beschreibungen vor:

- einer ungefähr 1,75 Meter und der andere 1,90 Meter groß - zwischen 20 und 25 Jahre alt - trugen schwarz-weiße Caps und schwarz-weiße Trainingsjacken - einer von ihnen hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach mit Akzent

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat die Täter beobachtet und kann die Ermittlungen unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

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