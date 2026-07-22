Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607067

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Hilden/Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Montag, 20. Juli 2026, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin eines weißen VW T-Roc hatte ihr Auto in einer Parkbucht an der Gerresheimer Straße auf Höhe der Hausnummer 274 geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen fest. Der Unfallverursacher hatte sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Mittwoch, 21. Juli 2026, gegen 19:30 Uhr einen Verkehrsunfall. Eine Radfahrerin war auf der Rheindorfer Straße in Richtung Rheindorf unterwegs. Auf Höhe der Bergstraße gab sie eigenen Angaben zufolge ein Handzeichen und beabsichtige in diese nach links abzubiegen. In diesem Moment wurde sie von einem weißen Van mit Düsseldorfer Städtekennung (D) überholt. Das Lieferfahrzeug touchierte die Radfahrerin zwar nicht, überholte sie aber eigenen Angaben zufolge so knapp, dass sie das Geleichgewicht verlor, stürzte und leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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