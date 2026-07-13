Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607031

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Erkrath / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 8. Juli 2026, wurde eine 14-Jährige durch einen E-Scooter-Fahrer angefahren und verletzt. Gegen 11:45 Uhr stand die 14-Jährige an der Bushaltestelle "Stadthalle Erkrath" an der Neanderstraße, als der Fahrer eines E-Scooters an ihr vorbeifuhr. Er touchierte das Mädchen, das daraufhin stürzte und verletzt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der unbekannte Fahrer, der nicht näher beschrieben werden kann, von der Unfallörtlichkeit.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch der 08. Juli 2026, wurde in Langenfeld-Richrath ein geparkter Audi beschädigt. Die Fahrerin hatte sein Auto gegen 00 Uhr an der Kirschstraße in Höhe der Hausnummer 12 am Straßenrand abgestellt. Als sie gegen 15:25 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden fest. Die Fahrertür, die zum Gehweg zeigte, wies Kratzer und eine Beule auf, zudem war der Außenspiegel der Tür beschädigt. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Örtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

In der Nacht auf Freitag, 10. Juli 2026, wurde in Langenfeld-Richrath ein geparkter grauer Hyundai Tucson beschädigt. Der Sohn des Fahrzeugbesitzers hörte gegen 2 Uhr einen dumpfen Knall vor dem Haus an der Anschrift Am Markt 2. Vom Fenster aus sah er, wie ein schlanker, blonder Mann in einem grauen T-Shirt, einer blauen Jeanshose und Turnschuhen mit seinem dunklen Mountainbike hinter dem am Heck beschädigten Auto stand. Der circa 1,70 m große Mann soll sich danach, scheinbar unverletzt, von der Unfallstelle entfernt haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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