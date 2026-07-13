Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich mehrere Containerbrände - 2607030

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Montag, der 13. Juli 2026, brannten in den frühen Morgenstunden mehrere Container in Ratingen West. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet hierbei um Hinweise von Zeuginnen oder Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 3:45 Uhr meldete ein junger Mann drei brennende Mülltonnen vor einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße 13 in Ratingen. Trotz eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte nicht verhindert werden, dass die Restmülltonnen vollständig abbrannten und das Feuer zudem auf die angrenzende Hauswand übergriff. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Erdgeschosses mussten für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert werden. Der entstandene Gebäudeschaden wird von der Feuerwehr auf circa 4.000 bis 8.000 Euro geschätzt.

Bei der Tatentdeckung beobachteten aufmerksame Zeugen drei Jugendliche in der Nähe des Brandortes. Es handelte sich dabei um drei 14 bis 15 Jahre alte Jungen, mit osteuropäischem Erscheinungsbild und dunkler Kleidung. Einer der Jungen soll kurze schwarze Haare gehabt und eine Brille getragen haben, während ein anderer lange, lockige blonde Haare gehabt haben soll.

Ob die Jugendlichen mit der Tat in Verbindung gebracht werden können, ist derzeit unklar und Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Nur kurze Zeit später, gegen 4:25 Uhr, wurden den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr weitere brennende Container gemeldet. In der Nähe der Anschrift Am Seeufer 14 und auf dem Rundweg um den Grünen See in Ratingen brannten insgesamt fünf Container. Trotz schneller Löscharbeiten wurden die Container durch das Feuer zerstört und sind nicht mehr nutzbar. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt: Wer hat in den frühen Morgenstunden am Montag, 13. Juli 2026, ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Hinweise zu möglicherweise tatverdächtigen Personen geben? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell