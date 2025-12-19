Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Lastwagen und Sattelauflieger gestohlen - 2512079

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 18. Dezember 2025, wurden zwei in Velbert abgestellte Lastwagen sowie ein Sattelauflieger als gestohlen gemeldet. Die alarmierte Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14:30 Uhr bemerkte der Mitarbeiter eines litauischen Unternehmens, dass die vor circa zwei Wochen an der Einmündung Haberstraße / Stahlstraße abgestellten Lastwagen sowie der Sattelauflieger gestohlen worden waren. Bei den LKW handelt sich um einen MAN ME18.820 aus dem Baujahr 2003 und einen Iveco 170E18 von 1996. Der Sattelauflieger ist ein Modell EUROLOHR der Marke Lohr. Alle drei Fahrzeuge sind mit litauischen Kennzeichen versehen.

Die Polizei ermittelt und hat die gestohlenen LKW sowie den Sattelauflieger zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sie bittet zudem um Hinweise: Wer hat in den letzten zwei Wochen am genannten Ort Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

