Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2511075

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Hilden ---

Am Montag, 17. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 9:45 und 12:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hochdahler Straße in Höhe der Taubenstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung in der ersten Etage und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Zeit von Montag, 10. November 2025, gegen 17 Uhr, bis Montag, 17. November 2025, gegen 10 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Peter-Rosegger-Straße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Montag, 17. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:15 und 21:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses am August-Macke-Weg in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde untern anderem eine Uhr und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Freitag, 14. November 2025, gegen 13 Uhr, bis Montag, 17. November 2025, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Baustellencontainer am Götscher Weg in Höhe der Hausnummer 67 in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten eine Stampfermaschine.

Am Montag, 17. November 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 11:30 und 13:50 Uhr in ein Reihenhaus am Anemonenweg in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

