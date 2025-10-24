Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510090

Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen 17:30 Uhr und 21:40 Uhr drangen am Donnerstag, 23. Oktober 2025, unbekannte Täterinnen oder Täter durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Haus im Umfeld der Rheinuferstraße in Monheim am Rhein ein. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie hochwertige Handtaschen. Die genaue Höhe des Schadens ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Freitag, 24. Oktober 2025, brachen Unbekannte zwischen 7:50 Uhr und 12:15 Uhr in Langenfeld in einer Wohnung in der Querstraße ein. Die Täterinnen oder Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit Schmuck und Bargeld. Der Schaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

