POL-ME: Vermisstenfahndung: Polizei sucht nach 76 Jahre altem Hildener - 2510044

Hilden (ots)

In Hilden und Umgebung sucht die Polizei derzeit nach dem als vermisst gemeldeten 76 Jahre alten Mohammed T. - da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Senior in einer Notsituation oder hilflosen Lage befindet, wendet sich die Polizei mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort.

Das Foto des Vermissten ist im Downloadbereich dieser Pressemeldung abrufbar.

Letztmalig gesehen wurde Mohammed T. am Donnerstagnachmittag (9. Oktober 2025) gegen 16 Uhr von seiner Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Hilden. Etwa gegen diese Uhrzeit muss er die Wohnung mit unbekanntem Ziel verlassen haben - nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr er mit seinem Auto, einem schwarzen Citroen C3, davon.

Zwar gab es am Abend und in der Nacht auf Freitag (10. Oktober 2025) noch mehrfach telefonisch Kontakt zu Familienangehörigen, hierbei wirkte Mohammed T. jedoch anders als üblich orientierungslos. So gab er mehrfach an, nicht zu wissen, wo er derzeit sei. In der Nacht brach dann der telefonische Kontakt ab und seitdem verliert sich die Spur von Mohammed T., sodass sein derzeitiger Aufenthaltsort unklar ist.

Nach einer eigenen intensiven Suche nach Mohammed T. schalteten Familienangehörige am Freitagmorgen die Polizei ein, welche entsprechende Fahndungsmaßnahmen nach dem Hildener einleitete. So wurden bekannte Anlaufadressen überprüft, der örtliche ÖPNV sowie Taxiunternehmen mit in die Suche eingebunden - bislang jedoch leider ohne Erfolg.

Mohammed T. ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, sodass die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich der 76-Jährige in einer gesundheitlichen Notsituation befindet.

Zu ihm liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß - schwarz-graue Haare - südländisches Erscheinungsbild - fährt einen schwarzen Citroen C3 mit dem Kennzeichen ME-HA 536

Daher wendet sich die Polizei nun mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit und fragt:

Wer kann Angaben machen zum derzeitigen Aufenthaltsort von Mohammed T. oder hat sein Fahrzeug gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

