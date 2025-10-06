Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510018

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Dienstag, 30. September 2025, gegen 9 Uhr, bis Donnerstag, 2. Oktober 2025, gegen 14 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in eine Doppelhaushälfte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Höferstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Donnerstag, 2. Oktober 2025, gegen 11 Uhr, bis Freitag, 3. Oktober 2025, gegen 14:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet westlich der Dieselstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck gestohlen.

In der Zeit von Mittwoch, 1. Oktober 2025, gegen 9:40 Uhr, bis Sonntag, 5. Oktober 2025, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet östlich der Düsseldorfer Straße in Höhe der Gehardstraße in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein Tresor mit Sammlerwaffen sowie ein Tresor mit Goldschmuck und ein Tablet gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Samstag, 4. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 15:30 und 23:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet südlich der Eidamshauser Straße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem einen kleinen Tresor mit Goldmünzen, einer geringen Summe Bargeld und Silberbesteck.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstag, 2. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 10:30 und 19 Uhr in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus am Holzweg in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Wohnungstüren Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde unter anderem Schmuck gestohlen.

Am Mittwoch, 1. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet nördlich der Wiener-Neustädter-Straße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld und zwei Luxusuhren gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

