POL-ME: Projekt "zOOm": Einsatz zur Vorbeugung von Kfz-Kriminalität - Monheim am Rhein - 2408113

In Monheim am Rhein hat die Polizei im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt zOOm" am Dienstag, 27. August 2024, einen Kontrolleinsatz zur Bekämpfung von Kfz-Kriminalität durchgeführt. Dabei waren auch Kradfahrer der Polizei eingesetzt.

Im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr waren Einsatzkräfte des Streifendienstes, des Verkehrsdienstes sowie der Polizeisonderdienste im Monheimer Stadtgebiet eingebunden.

Zunächst positionierten sich die Einsatzkräfte im Berliner Viertel. Hier bauten sie Kontrollstellen im Bereich der Einmündungen Weddinger Straße / Plötzenseer Straße sowie Oranienburger Straße / Friedenauer Straße auf. Zudem bestreiften weitere Polizistinnen und Polizisten die umliegenden Bereiche und kontrollierten verdächtige Personen und Fahrzeuge. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf den zahlreichen geparkten Motorrädern und Rollern.

Als den Beamtinnen und Beamten ein verdächtiger Fahrradfahrer auffiel, hielten sie ihn an und kontrollierten den Mann. Bei der Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrads wurde offenbar, dass das Rad als gestohlen gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte stellten es sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Nach der Personalienfeststellung wurde der 69-Jährige Rumäne wieder vor Ort entlassen.

Auch im Monheimer Stadtteil Baumberg richteten die Einsatzkräfte eine Kontrollstelle an der Geschwister-Scholl-Straße ein. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten beabsichtigten hier, einen Motorradfahrer zu kontrollieren, welcher die gegebenen Anhaltesignale der Einsatzkräfte missachtete. Im Anschluss überholte er mehrere Fahrzeuge verbotswidrig. Den Beamtinnen und Beamten gelang es jedoch, das Kennzeichen abzulesen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Insgesamt führten die Beamtinnen und Beamten 84 Kontrollen im ruhenden sowie fließenden Verkehr durch. Hierbei wurden 9 Ordnungswidrigkeiten festgestellt: Unter anderem wegen des Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln oder wegen der Nutzung des Handys am Steuer. Zudem leiteten die Einsatzkräfte 10 Strafverfahren ein, beispielsweise wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis oder wegen Kennzeichenmissbrauchs. Auch Verwarngelder waren fällig: Zum Beispiel wegen Handyverstößen oder einer unzureichenden Kindersicherung.

Was ist zOOm?

Die Abkürzung zOOm steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von zOOm nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des zOOm-Projekts.

